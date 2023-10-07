Форте - Амкар-Пермь

|Осень, 5 тур
|12 августа, суббота
|13:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Форте
|Осень, 5 тур
|12 августа, суббота
|13:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Форте
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|12
|8
|2
|2
|15:8
|+7
|26
|2.
|Родина-2
|12
|6
|4
|2
|10:7
|+3
|22
|3.
|Авангард Кур
|12
|6
|2
|4
|22:12
|+10
|20
|4.
|Амкар-Пермь
|12
|4
|6
|2
|11:8
|+3
|18
|5.
|Текстильщик Ив
|12
|3
|7
|2
|12:11
|+1
|16
|6.
|Челябинск
|12
|4
|4
|4
|14:14
|0
|16
|7.
|Металлург Лп
|12
|3
|5
|4
|10:13
|-3
|14
|8.
|Чертаново
|12
|2
|6
|4
|12:11
|+1
|12
|9.
|Форте
|12
|3
|2
|7
|13:22
|-9
|11
|10.
|Салют
|12
|1
|2
|9
|11:24
|-13
|5