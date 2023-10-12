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Египет - Замбия

12.10.2023, Четверг, 00:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Египет - Замбия
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Матч еще не начался
Товарищеские матчи. Сборные 2013

14 ноября, четверг 20:00 Египет 2:0 Замбия
Кубок Африканских Наций 2008, группа C
3 тур
30 января, среда 20:00 Египет 1:1 Замбия
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Россия
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