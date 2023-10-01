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Салют - Родина-2

01.10.2023, Воскресенье, 15:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 12 тур Салют - Родина-2
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Матч начнется в 15:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024)
Осень, 4 тур
5 августа, суббота 17:00 Родина-2 2:0 Салют
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа A
12 тур
10 июня, суббота 16:30 Салют 0:1 Родина-2
1 тур
2 апреля, воскресенье 16:00 Родина-2 1:2 Салют
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 11 7 2 2 14:8 +6 23
2. Авангард Кур 11 6 2 3 22:11 +11 20
3. Родина-2 11 5 4 2 9:7 +2 19
4. Текстильщик Ив 11 3 7 1 12:10 +2 16
5. Амкар-Пермь 11 3 6 2 10:8 +2 15
6. Металлург Лп 11 3 4 4 10:13 -3 13
7. Челябинск 11 3 4 4 11:13 -2 13
8. Чертаново 11 2 5 4 12:11 +1 11
9. Форте 11 3 2 6 12:19 -7 11
10. Салют 11 1 2 8 11:23 -12 5
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Россия
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