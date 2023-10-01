Салют - Родина-2

|Осень, 4 тур
|5 августа, суббота
|17:00
|Родина-2
|2:0
|Салют
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|11
|7
|2
|2
|14:8
|+6
|23
|2.
|Авангард Кур
|11
|6
|2
|3
|22:11
|+11
|20
|3.
|Родина-2
|11
|5
|4
|2
|9:7
|+2
|19
|4.
|Текстильщик Ив
|11
|3
|7
|1
|12:10
|+2
|16
|5.
|Амкар-Пермь
|11
|3
|6
|2
|10:8
|+2
|15
|6.
|Металлург Лп
|11
|3
|4
|4
|10:13
|-3
|13
|7.
|Челябинск
|11
|3
|4
|4
|11:13
|-2
|13
|8.
|Чертаново
|11
|2
|5
|4
|12:11
|+1
|11
|9.
|Форте
|11
|3
|2
|6
|12:19
|-7
|11
|10.
|Салют
|11
|1
|2
|8
|11:23
|-12
|5