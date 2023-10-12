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ОАЭ - Кувейт

12.10.2023, Четверг, 00:00 мск Товарищеские матчи. Сборные ОАЭ - Кувейт
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Матч еще не начался
Кубок Персидского Залива 2014, группа B
2 тур
17 ноября, понедельник 17:45 ОАЭ 2:2 Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные 2010

7 сентября, вторник 22:00 ОАЭ 3:0 Кувейт
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