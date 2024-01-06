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Бахрейн - Австралия

06.01.2024, Суббота, 00:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Бахрейн - Австралия
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Матч еще не начался
Кубок Азии 2011, группа C
групповой раунд, 3 тур
18 января, вторник 16:15 Австралия 1:0 Бахрейн
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