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Алжир - Египет

16.10.2023, Понедельник, 00:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Алжир - Египет
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Матч еще не начался
Кубок Африканских Наций 2010
1/2 финала
28 января, четверг 22:30 Алжир 0:4 Египет
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