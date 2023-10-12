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Россия - Камерун

12.10.2023, Четверг, 19:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Товарищеские матчи. Сборные Россия - Камерун
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Матч начнется в 19:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2011

7 июня, вторник 21:30 Россия 0:0 Камерун
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