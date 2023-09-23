Текстильщик - Челябинск

|Осень, 3 тур
|29 июля, суббота
|15:00
|Челябинск
|1:1
|Текстильщик
|Осень, 3 тур
|29 июля, суббота
|15:00
|Челябинск
|1:1
|Текстильщик
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|10
|7
|2
|1
|14:7
|+7
|23
|2.
|Родина-2
|10
|5
|3
|2
|9:7
|+2
|18
|3.
|Авангард Кур
|10
|5
|2
|3
|16:10
|+6
|17
|4.
|Текстильщик Ив
|10
|3
|6
|1
|12:10
|+2
|15
|5.
|Амкар-Пермь
|10
|3
|5
|2
|9:7
|+2
|14
|6.
|Металлург Лп
|10
|3
|3
|4
|9:12
|-3
|12
|7.
|Челябинск
|10
|3
|3
|4
|11:13
|-2
|12
|8.
|Чертаново
|10
|2
|4
|4
|12:11
|+1
|10
|9.
|Форте
|10
|2
|2
|6
|11:19
|-8
|8
|10.
|Салют
|10
|1
|2
|7
|10:17
|-7
|5