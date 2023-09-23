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Текстильщик - Челябинск

23.09.2023, Суббота, 16:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 11 тур Текстильщик - Челябинск
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Матч начнется в 16:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024)
Осень, 3 тур
29 июля, суббота 15:00 Челябинск 1:1 Текстильщик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 10 7 2 1 14:7 +7 23
2. Родина-2 10 5 3 2 9:7 +2 18
3. Авангард Кур 10 5 2 3 16:10 +6 17
4. Текстильщик Ив 10 3 6 1 12:10 +2 15
5. Амкар-Пермь 10 3 5 2 9:7 +2 14
6. Металлург Лп 10 3 3 4 9:12 -3 12
7. Челябинск 10 3 3 4 11:13 -2 12
8. Чертаново 10 2 4 4 12:11 +1 10
9. Форте 10 2 2 6 11:19 -8 8
10. Салют 10 1 2 7 10:17 -7 5
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