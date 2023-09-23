Иртыш - Муром

|Осень, 3 тур
|30 июля, воскресенье
|17:00
|Муром
|0:3
|Иртыш
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Волга Ул
|10
|6
|0
|4
|12:10
|+2
|18
|2.
|Динамо Бр
|10
|5
|2
|3
|10:7
|+3
|17
|3.
|Краснодар-2
|10
|4
|4
|2
|12:12
|0
|16
|4.
|Муром
|10
|4
|3
|3
|12:14
|-2
|15
|5.
|Чайка
|10
|3
|5
|2
|14:10
|+4
|14
|6.
|Ротор
|10
|3
|5
|2
|11:9
|+2
|14
|7.
|Уфа
|10
|3
|3
|4
|11:8
|+3
|12
|8.
|Иртыш
|10
|3
|3
|4
|10:11
|-1
|12
|9.
|Велес
|10
|2
|4
|4
|6:11
|-5
|10
|10.
|Спартак Кс
|10
|1
|3
|6
|7:13
|-6
|6