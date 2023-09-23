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Иртыш - Муром

23.09.2023, Суббота, 14:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Золото», 11 тур Иртыш - Муром
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Матч начнется в 14:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото» (2023/2024)
Осень, 3 тур
30 июля, воскресенье 17:00 Муром 0:3 Иртыш
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волга Ул 10 6 0 4 12:10 +2 18
2. Динамо Бр 10 5 2 3 10:7 +3 17
3. Краснодар-2 10 4 4 2 12:12 0 16
4. Муром 10 4 3 3 12:14 -2 15
5. Чайка 10 3 5 2 14:10 +4 14
6. Ротор 10 3 5 2 11:9 +2 14
7. Уфа 10 3 3 4 11:8 +3 12
8. Иртыш 10 3 3 4 10:11 -1 12
9. Велес 10 2 4 4 6:11 -5 10
10. Спартак Кс 10 1 3 6 7:13 -6 6
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