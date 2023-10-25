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Йокогама Маринос - Кая

25.10.2023, Среда, 13:00 мск Лига чемпионов АФК, 3 тур Йокогама Маринос - Кая
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Матч начнется в 13:00 мск
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шаньдун Тайшань 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Йокогама Маринос 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Инчхон Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Кая 0 0 0 0 0:0 0 0
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