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Чжонбук Хендай Моторс - Лайон Сити

25.10.2023, Среда, 13:00 мск Лига чемпионов АФК, 3 тур Чжонбук Хендай Моторс - Лайон Сити
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Матч начнется в 13:00 мск
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Китчи 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Лайон Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Бангкок Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Чжонбук ХМ 0 0 0 0 0:0 0 0
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