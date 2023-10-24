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Ухань - Ханой

24.10.2023, Вторник, 15:00 мск Лига чемпионов АФК, 3 тур Ухань - Ханой
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Матч начнется в 15:00 мск
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ханой 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Похан Стилерс 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Ухань 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Урава Рэд Даймондс 0 0 0 0 0:0 0 0
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