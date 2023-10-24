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БГ Патхум Юнайтед - Кавасаки Фронтале

24.10.2023, Вторник, 15:00 мск Лига чемпионов АФК, 3 тур БГ Патхум Юнайтед - Кавасаки Фронтале
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Матч начнется в 15:00 мск
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ульсан Хендэ 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Джохор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Кавасаки Фронтале 0 0 0 0 0:0 0 0
4. БГ Патхум Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
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