Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Чжэцзян Профешионал - Мельбурн Сити

Чжэцзян Профешионал - Мельбурн Сити

04.10.2023, Среда, 15:00 мск Лига чемпионов АФК, 2 тур Чжэцзян Профешионал - Мельбурн Сити
...
Матч начнется в 15:00 мск
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бурирам Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чжэцзян Профешионал 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Вентфорет Кофу 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 