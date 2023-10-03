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Аль-Айн - Ахал

03.10.2023, Вторник, 19:00 мск Лига чемпионов АФК, 2 тур Аль-Айн - Ахал
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Матч начнется в 19:00 мск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пахтакор 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Ахал 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Аль-Фейха 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Аль-Айн 0 0 0 0 0:0 0 0
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