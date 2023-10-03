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Навбахор - Мумбаи Сити

03.10.2023, Вторник, 17:00 мск Лига чемпионов АФК, 2 тур Навбахор - Мумбаи Сити
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Матч начнется в 17:00 мск
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нассаджи 1 1 0 0 2:0 +2 3
2. Навбахор 1 0 1 0 1:1 0 1
3. Аль-Хиляль 1 0 1 0 1:1 0 1
4. Мумбаи Сити 1 0 0 1 0:2 -2 0
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