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Аль-Наср - Истиклол

02.10.2023, Понедельник, 21:00 мск Лига чемпионов АФК, 2 тур Аль-Наср - Истиклол
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Матч начнется в 21:00 мск
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Истиклол 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Аль-Наср 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Аль-Духаиль 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Персеполис 0 0 0 0 0:0 0 0
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