Введите ваш ник на сайте

Истиклол - Аль-Духаиль

19.09.2023, Вторник, 19:00 мск Лига чемпионов АФК, 1 тур Истиклол - Аль-Духаиль
...
Матч начнется в 19:00 мск
П1
6.2
Х
4.6
П2
1.48
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Истиклол 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Аль-Наср 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Аль-Духаиль 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Персеполис 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 