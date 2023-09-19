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Пахтакор - Аль-Айн

19.09.2023, Вторник, 17:00 мск Лига чемпионов АФК, 1 тур Пахтакор - Аль-Айн
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Матч начнется в 17:00 мск
П1
2.3
Х
3.4
П2
3.1
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Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пахтакор 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Ахал 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Аль-Фейха 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Аль-Айн 0 0 0 0 0:0 0 0
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