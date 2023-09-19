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Джохор - Кавасаки Фронтале

19.09.2023, Вторник, 15:00 мск Лига чемпионов АФК, 1 тур Джохор - Кавасаки Фронтале
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Матч начнется в 15:00 мск
П1
3.55
Х
4.1
П2
1.9
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Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ульсан Хендэ 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Джохор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Кавасаки Фронтале 0 0 0 0 0:0 0 0
4. БГ Патхум Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
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