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Кая - Шаньдун Тайшань

19.09.2023, Вторник, 15:00 мск Лига чемпионов АФК, 1 тур Кая - Шаньдун Тайшань
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Матч начнется в 15:00 мск
П1
15
Х
6.1
П2
1.22
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Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шаньдун Тайшань 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Йокогама Маринос 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Инчхон Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Кая 0 0 0 0 0:0 0 0
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