Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Ульсан Хендэ - БГ Патхум Юнайтед

Ульсан Хендэ - БГ Патхум Юнайтед

19.09.2023, Вторник, 13:00 мск Лига чемпионов АФК, 1 тур Ульсан Хендэ - БГ Патхум Юнайтед
...
Матч начнется в 13:00 мск
П1
1.32
Х
5.1
П2
10
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ульсан Хендэ 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Джохор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Кавасаки Фронтале 0 0 0 0 0:0 0 0
4. БГ Патхум Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 