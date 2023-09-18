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Аль-Иттихад - АГМК

18.09.2023, Понедельник, 19:00 мск Лига чемпионов АФК, 1 тур Аль-Иттихад - АГМК
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аль-Иттихад 1 1 0 0 3:0 +3 3
2. Сепахан 1 0 1 0 2:2 0 1
3. Аль-Кува Аль-Джавия 1 0 1 0 2:2 0 1
4. АГМК 1 0 0 1 0:3 -3 0
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Матч-центр
21:45
Ноттингем Форест
Бернли
1
1
Идет второй тайм
21:45
Верона
Болонья
0
0
Идет второй тайм
21:45
Генгам
Аяччо
3
0
Идет второй тайм
22:00
Гранада
Жирона
1
3
Идет второй тайм
22:00
ФК Андорра
Реал Ов
0
0
Идет второй тайм
22:15
Боавишта
Шавиш
4
0
Идет второй тайм
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