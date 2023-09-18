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Мумбаи Сити - Нассаджи

18.09.2023, Понедельник, 17:00 мск Лига чемпионов АФК, 1 тур Мумбаи Сити - Нассаджи
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нассаджи 1 1 0 0 2:0 +2 3
2. Навбахор 1 0 1 0 1:1 0 1
3. Аль-Хиляль 1 0 1 0 1:1 0 1
4. Мумбаи Сити 1 0 0 1 0:2 -2 0
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Матч-центр
21:45
Ноттингем Форест
Бернли
1
1
Идет второй тайм
21:45
Верона
Болонья
0
0
Идет второй тайм
21:45
Генгам
Аяччо
3
0
Идет второй тайм
22:00
Гранада
Жирона
1
3
Идет второй тайм
22:00
ФК Андорра
Реал Ов
0
0
Идет второй тайм
22:15
Боавишта
Шавиш
4
0
Идет второй тайм
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