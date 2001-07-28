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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Черноморец - Торпедо-ЗИЛ
Черноморец - Москва: обзор матча 28 июля 2001
Черноморец
28.07.2001, суббота, 00:00
Чемпионат России, 19 тур
0 : 0
Завершен
Москва
Матч
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Протокол Черноморец - Москва
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Начало матча
Статистика матча Черноморец - Москва
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0
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0
0
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
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