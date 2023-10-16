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Сенегал - Камерун

16.10.2023, Понедельник, 21:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Сенегал - Камерун
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Матч начнется в 21:30 мск
Кубок африканских наций 2017
Плей-офф, 1/4 финала
28 января, суббота 22:00 Сенегал 0:0
(4:5)п		 Камерун
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