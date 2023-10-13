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Новая Зеландия - ДР Конго

13.10.2023, Пятница, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Новая Зеландия - ДР Конго
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Матч начнется в 19:00 мск
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