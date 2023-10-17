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Южная Корея - Вьетнам

17.10.2023, Вторник, 14:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Южная Корея - Вьетнам
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Матч начнется в 14:00 мск
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