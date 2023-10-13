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Саудовская Аравия - Нигерия

13.10.2023, Пятница, 00:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Саудовская Аравия - Нигерия
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Матч еще не начался
Товарищеские матчи. Сборные 2010

25 мая, вторник 21:00 Саудовская Аравия 0:0 Нигерия
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