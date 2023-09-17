Новосибирск - Текстильщик

|Осень, 2 тур
|22 июля, суббота
|14:00
|Текстильщик
|0:0
|Новосибирск
|Осень, 2 тур
|22 июля, суббота
|14:00
|Текстильщик
|0:0
|Новосибирск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|9
|7
|2
|0
|14:5
|+9
|23
|2.
|Авангард Кур
|9
|5
|2
|2
|16:9
|+7
|17
|3.
|Родина-2
|9
|4
|3
|2
|8:7
|+1
|15
|4.
|Амкар-Пермь
|9
|3
|4
|2
|8:6
|+2
|13
|5.
|Текстильщик Ив
|9
|2
|6
|1
|10:10
|0
|12
|6.
|Металлург Лп
|9
|3
|3
|3
|8:10
|-2
|12
|7.
|Чертаново
|9
|2
|3
|4
|11:10
|+1
|9
|8.
|Челябинск
|9
|2
|3
|4
|9:12
|-3
|9
|9.
|Форте
|9
|1
|2
|6
|7:19
|-12
|5
|10.
|Салют
|9
|1
|2
|6
|10:13
|-3
|5