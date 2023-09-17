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Амкар-Пермь - Чертаново

17.09.2023, Воскресенье, 13:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 10 тур Амкар-Пермь - Чертаново
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Матч начнется в 13:00 мск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро» (2023/2024)
Осень, 2 тур
22 июля, суббота 17:00 Чертаново 0:2 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 9 7 2 0 14:5 +9 23
2. Авангард Кур 9 5 2 2 16:9 +7 17
3. Родина-2 9 4 3 2 8:7 +1 15
4. Амкар-Пермь 9 3 4 2 8:6 +2 13
5. Текстильщик Ив 9 2 6 1 10:10 0 12
6. Металлург Лп 9 3 3 3 8:10 -2 12
7. Чертаново 9 2 3 4 11:10 +1 9
8. Челябинск 9 2 3 4 9:12 -3 9
9. Форте 9 1 2 6 7:19 -12 5
10. Салют 9 1 2 6 10:13 -3 5
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