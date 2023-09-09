Амкар-Пермь - Новосибирск

|2 тур
|14 мая, воскресенье
|10:00
|Новосибирск
|1:1
|Амкар-Пермь
|2 тур
|14 мая, воскресенье
|10:00
|Новосибирск
|1:1
|Амкар-Пермь
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|1:1
|Амкар-Пермь
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|14:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|Новосибирск
|21 тур
|3 апреля, воскресенье
|09:00
|Новосибирск
|4:0
|Амкар-Пермь
|10 тур
|16 сентября, четверг
|16:30
|Амкар-Пермь
|1:0
|Новосибирск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|8
|6
|2
|0
|13:5
|+8
|20
|2.
|Авангард Кур
|8
|4
|2
|2
|15:9
|+6
|14
|3.
|Родина-2
|8
|4
|2
|2
|7:6
|+1
|14
|4.
|Амкар-Пермь
|8
|3
|4
|1
|8:5
|+3
|13
|5.
|Текстильщик Ив
|8
|2
|5
|1
|9:9
|0
|11
|6.
|Металлург Лп
|8
|3
|2
|3
|6:8
|-2
|11
|7.
|Чертаново
|8
|2
|2
|4
|11:10
|+1
|8
|8.
|Челябинск
|8
|2
|2
|4
|9:12
|-3
|8
|9.
|Форте
|8
|1
|2
|5
|7:18
|-11
|5
|10.
|Салют
|8
|1
|1
|6
|8:11
|-3
|4