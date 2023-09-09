Введите ваш ник на сайте

Амкар-Пермь - Новосибирск

09.09.2023, Суббота, 15:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 9 тур Амкар-Пермь - Новосибирск
...
Матч начнется в 15:00 мск
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), группа A
2 тур
14 мая, воскресенье 10:00 Новосибирск 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
13 тур
16 октября, воскресенье 13:00 Новосибирск 1:1 Амкар-Пермь
10 тур
25 сентября, воскресенье 14:00 Амкар-Пермь 0:1 Новосибирск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
21 тур
3 апреля, воскресенье 09:00 Новосибирск 4:0 Амкар-Пермь
10 тур
16 сентября, четверг 16:30 Амкар-Пермь 1:0 Новосибирск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 8 6 2 0 13:5 +8 20
2. Авангард Кур 8 4 2 2 15:9 +6 14
3. Родина-2 8 4 2 2 7:6 +1 14
4. Амкар-Пермь 8 3 4 1 8:5 +3 13
5. Текстильщик Ив 8 2 5 1 9:9 0 11
6. Металлург Лп 8 3 2 3 6:8 -2 11
7. Чертаново 8 2 2 4 11:10 +1 8
8. Челябинск 8 2 2 4 9:12 -3 8
9. Форте 8 1 2 5 7:18 -11 5
10. Салют 8 1 1 6 8:11 -3 4
...
  • Читайте нас: 