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Саудовская Аравия - Южная Корея

12.09.2023, Вторник, 19:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Саудовская Аравия - Южная Корея
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Матч начнется в 19:30 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2015

4 января, воскресенье 12:00 Южная Корея 2:0 Саудовская Аравия
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