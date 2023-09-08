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Индонезия - Туркменистан

08.09.2023, Пятница, 15:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Индонезия - Туркменистан
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Матч начнется в 15:30 мск
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