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Боливия - Бразилия

14.09.2025, Воскресенье, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 18 тур Боливия - Бразилия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2023/2024)
1 тур
9 сентября, суббота 03:45 Бразилия Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
18 тур
30 марта, среда 02:30 Боливия 0:4 Бразилия
1 тур
10 октября, суббота 03:30 Бразилия 5:0 Боливия
Кубок Америки 2019, группа A
Групповой этап, 1 тур
15 июня, суббота 03:30 Бразилия 3:0 Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
17 тур
5 октября, четверг 23:00 Боливия 0:0 Бразилия
9 тур
7 октября, пятница 03:45 Бразилия 5:0 Боливия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

6 апреля, суббота 23:00 Боливия 0:4 Бразилия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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