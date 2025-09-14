Боливия - Бразилия

|1 тур
|9 сентября, суббота
|03:45
|Бразилия
|Боливия
|18 тур
|30 марта, среда
|02:30
|Боливия
|0:4
|Бразилия
|1 тур
|10 октября, суббота
|03:30
|Бразилия
|5:0
|Боливия
|17 тур
|5 октября, четверг
|23:00
|Боливия
|0:0
|Бразилия
|9 тур
|7 октября, пятница
|03:45
|Бразилия
|5:0
|Боливия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Чили
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Боливия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Перу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Венесуэла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0