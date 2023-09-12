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Катар - Россия

12.09.2023, Вторник, 18:15 мск Аль-Вакра, стадион Аль Жануб Товарищеские матчи. Сборные Катар - Россия
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Матч начнется в 18:15 мск
П1
2.8
Х
3.3
П2
2.55
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Товарищеские матчи. Сборные 2016

10 ноября, четверг 19:00 Катар 2:1 Россия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

29 марта, вторник 19:30 Катар 1:1 Россия
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