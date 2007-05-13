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Локомотив - Ростов

13.05.2007, Воскресенье, 18:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 9 тур Локомотив - Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
23 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Ростов 1:1 Локомотив
8 тур
14 мая, суббота 19:00 Локомотив 4:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
22 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
9 тур
1 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
21 тур
17 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
10 тур
25 мая, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
24 августа, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Ростов 2:3 Локомотив
Чемпионат России 2001
30 тур
4 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
1 тур
10 марта, суббота 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
13 тур
18 июня, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
26 тур
6 сентября, пятница 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1993
26 тур
31 августа, вторник 00:00 Локомотив 5:2 Ростов
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 7 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
Первый этап, 4 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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