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Египет (мол.) - Россия

11.09.2023, Понедельник, 19:00 мск Суэц, стадион Стадион Суэц Товарищеские матчи. Сборные Египет (мол.) - Россия
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Матч начнется в 19:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2023

7 сентября, четверг 19:00 Египет (мол.) Россия
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