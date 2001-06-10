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Ростов - Крылья Советов

10.06.2001, Воскресенье, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростсельмаш Чемпионат России, 12 тур Ростсельмаш - Крылья Советов
Чемпионат России 2000
28 тур
21 октября, суббота 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Крылья Советов 0:3 Ростов
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 Ростов
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 Ростов 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
16 тур
2 июля, среда 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
32 тур
19 октября, суббота 00:00 Ростов 1:0 Крылья Советов
15 тур
6 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Ростов
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 2:6 Ростов
12 тур
24 июня, суббота 00:00 Ростов 2:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
20 тур
13 июля, вторник 00:00 Ростов 3:3 Крылья Советов
4 тур
26 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 18 тур
2 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 9 4 56:30 +26 60
2. Локомотив 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Зенит 30 16 8 6 52:35 +17 56
4. Торпедо М 30 15 7 8 53:42 +11 52
5. Крылья Советов 30 14 7 9 38:23 +15 49
6. Сатурн 30 13 8 9 45:22 +23 47
7. ЦСКА 30 12 11 7 39:30 +9 47
8. Сокол 30 12 5 13 31:42 -11 41
9. Динамо М 30 10 8 12 43:51 -8 38
10. Ротор 30 8 8 14 38:42 -4 32
11. Алания 30 8 8 14 31:47 -16 32
12. Ростов 30 8 8 14 29:43 -14 32
13. Анжи 30 7 11 12 28:34 -6 32
14. Москва 30 7 10 13 22:35 -13 31
15. Факел 30 8 4 18 30:53 -23 28
16. Черноморец Нв 30 5 8 17 19:54 -35 23
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