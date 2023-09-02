Авангард - Текстильщик

02.09.2023, Суббота, 17:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 8 тур Авангард - Текстильщик
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Матч начнется в 17:00 мск
Россия. ФНЛ (2019/2020)
18 тур
19 октября, суббота 15:00 Авангард 2:1 Текстильщик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 7 5 2 0 10:4 +6 17
2. Родина-2 7 4 2 1 7:5 +2 14
3. Авангард Кур 7 4 1 2 14:8 +6 13
4. Текстильщик Ив 7 2 4 1 8:8 0 10
5. Амкар-Пермь 7 2 4 1 5:3 +2 10
6. Металлург Лп 7 2 2 3 5:8 -3 8
7. Челябинск 7 2 2 3 8:9 -1 8
8. Чертаново 7 1 2 4 6:10 -4 5
9. Форте 7 1 2 4 7:13 -6 5
10. Салют 7 1 1 5 6:8 -2 4
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