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Вторая Лига А «Серебро»
Салют - Амкар-Пермь
Салют - Амкар-Пермь: обзор матча 02 сентября 2023
Салют
02.09.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
2 : 3
Завершен
Амкар-Пермь
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Матчи команд
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Салют
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11.10.2026
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10.10.2026
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Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
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21.09.2026
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