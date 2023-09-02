Новосибирск - Челябинск

02.09.2023, Суббота, 13:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 8 тур Новосибирск - Челябинск
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Матч начнется в 13:00 мск
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), группа A
3 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Челябинск 0:1 Новосибирск
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
22 тур
29 апреля, суббота 15:00 Челябинск 0:0 Новосибирск
1 тур
24 июля, воскресенье 12:00 Новосибирск 0:0 Челябинск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
27 тур
15 мая, воскресенье 15:00 Челябинск 2:0 Новосибирск
4 тур
7 августа, суббота 14:00 Новосибирск 1:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 7 5 2 0 10:4 +6 17
2. Родина-2 7 4 2 1 7:5 +2 14
3. Авангард Кур 7 4 1 2 14:8 +6 13
4. Текстильщик Ив 7 2 4 1 8:8 0 10
5. Амкар-Пермь 7 2 4 1 5:3 +2 10
6. Металлург Лп 7 2 2 3 5:8 -3 8
7. Челябинск 7 2 2 3 8:9 -1 8
8. Чертаново 7 1 2 4 6:10 -4 5
9. Форте 7 1 2 4 7:13 -6 5
10. Салют 7 1 1 5 6:8 -2 4
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