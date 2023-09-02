Новосибирск - Челябинск

|3 тур
|21 мая, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|0:1
|Новосибирск
|3 тур
|21 мая, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|0:1
|Новосибирск
|22 тур
|29 апреля, суббота
|15:00
|Челябинск
|0:0
|Новосибирск
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|12:00
|Новосибирск
|0:0
|Челябинск
|27 тур
|15 мая, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|2:0
|Новосибирск
|4 тур
|7 августа, суббота
|14:00
|Новосибирск
|1:2
|Челябинск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|7
|5
|2
|0
|10:4
|+6
|17
|2.
|Родина-2
|7
|4
|2
|1
|7:5
|+2
|14
|3.
|Авангард Кур
|7
|4
|1
|2
|14:8
|+6
|13
|4.
|Текстильщик Ив
|7
|2
|4
|1
|8:8
|0
|10
|5.
|Амкар-Пермь
|7
|2
|4
|1
|5:3
|+2
|10
|6.
|Металлург Лп
|7
|2
|2
|3
|5:8
|-3
|8
|7.
|Челябинск
|7
|2
|2
|3
|8:9
|-1
|8
|8.
|Чертаново
|7
|1
|2
|4
|6:10
|-4
|5
|9.
|Форте
|7
|1
|2
|4
|7:13
|-6
|5
|10.
|Салют
|7
|1
|1
|5
|6:8
|-2
|4