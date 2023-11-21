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Ирландия - Новая Зеландия

21.11.2023, Вторник, 22:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Ирландия - Новая Зеландия
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Матч начнется в 22:45 мск
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