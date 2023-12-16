УТА Арад - Фарул

|5 тур
|10 сентября, воскресенье
|00:00
|Фарул
|УТА Арад
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ФКСБ
|5
|5
|0
|0
|10:3
|+7
|15
|2.
|Университатя Кр
|6
|4
|2
|0
|11:2
|+9
|14
|3.
|Петролул
|6
|3
|2
|1
|11:9
|+2
|11
|4.
|Клуж
|5
|3
|1
|1
|10:6
|+4
|10
|5.
|Сепси
|5
|2
|3
|0
|6:2
|+4
|9
|6.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|10:12
|-2
|9
|7.
|Рапид
|6
|2
|2
|2
|9:7
|+2
|8
|8.
|Херманнштадт
|5
|2
|1
|2
|6:5
|+1
|7
|9.
|Динамо Бух
|6
|2
|1
|3
|6:10
|-4
|7
|10.
|Университатя Кл
|6
|1
|3
|2
|10:13
|-3
|6
|11.
|Фарул
|5
|2
|0
|3
|9:10
|-1
|6
|12.
|У Крайова 1948
|6
|2
|0
|4
|11:13
|-2
|6
|13.
|Оцелул
|6
|0
|5
|1
|3:5
|-2
|5
|14.
|УТА Арад
|5
|1
|1
|3
|4:9
|-5
|4
|15.
|Ботошани
|6
|0
|3
|3
|4:7
|-3
|3
|16.
|Политехника Яссы
|6
|1
|0
|5
|6:13
|-7
|3