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Университатя - Динамо

11.11.2023, Суббота, 00:00 мск Румыния. Лига I, 16 тур Университатя - Динамо
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Матч еще не начался
Румыния. Лига I (2023/2024)
1 тур
17 июля, понедельник 21:30 Динамо 0:2 Университатя
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ФКСБ 5 5 0 0 10:3 +7 15
2. Университатя Кр 6 4 2 0 11:2 +9 14
3. Петролул 6 3 2 1 11:9 +2 11
4. Клуж 5 3 1 1 10:6 +4 10
5. Сепси 5 2 3 0 6:2 +4 9
6. Волунтари 6 3 0 3 10:12 -2 9
7. Рапид 6 2 2 2 9:7 +2 8
8. Херманнштадт 5 2 1 2 6:5 +1 7
9. Динамо Бух 6 2 1 3 6:10 -4 7
10. Университатя Кл 6 1 3 2 10:13 -3 6
11. Фарул 5 2 0 3 9:10 -1 6
12. У Крайова 1948 6 2 0 4 11:13 -2 6
13. Оцелул 6 0 5 1 3:5 -2 5
14. УТА Арад 5 1 1 3 4:9 -5 4
15. Ботошани 6 0 3 3 4:7 -3 3
16. Политехника Яссы 6 1 0 5 6:13 -7 3
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