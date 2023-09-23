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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Волунтари - Политехника Яссы
Волунтари - Политехника Яссы: обзор матча 23 сентября 2023
Волунтари
23.09.2023, суббота, 14:30
Румыния. Лига I, 10 тур
1 : 2
Завершен
Политехника Яссы
30'
A. Nemec
22'
J. Marchioni
43'
А. Георгицэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волунтари - Политехника Яссы
90'
+7
Желтая карточка
М. Бордеяну
90'
+3
Желтая карточка
S. Lung Jr.
Желтая карточка
M. Radut
87'
79'
Замена
R. Ion
️️️️
А. Георгицэ
77'
Замена
A. Dumitru
️️️️
L. Phelipe
75'
Желтая карточка
N. Samayoa
Замена
Н. Кырнац
️️️️
Р. Мар Сигурйонссон
73'
Замена
A. Nita
️️️️
D. Andrei
73'
Пенальти не реализован!
A. Nemec
65'
Желтая карточка
Р. Мар Сигурйонссон
63'
62'
Замена
C. Jatobá
️️️️
A. Roman
62'
Замена
С. Бус
️️️️
S. Harrison
Желтая карточка
R.
50'
Замена
M. Radut
️️️️
A. Cocian
46'
Замена
A. Dumiter
️️️️
D. Florea
46'
46'
Замена
A. Ciobanu
️️️️
M. Martac
43'
ГОЛ! 1:2!
А. Георгицэ
Пас отдал
S. Harrison
37'
Желтая карточка
M. Martac
ГОЛ! 1:1!
A. Nemec
Пас отдал
Р. Бобоц
30'
22'
ГОЛ! 0:1!
J. Marchioni
Пас отдал
A. Roman
Желтая карточка
В. Раца
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
28
Ionut Andres
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Политехника Яссы
1
Silviu Lung Jr.
ВР
2
Marius Martac
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
22
Julian Marchioni
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
8
Alin Roman
ЦП
23
S. Harrison
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Волунтари
21
L. Crepulja
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
41
Andrei Dumiter
ЦФ
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
88
Carlos Jatobá
ЦП
25
Якуб Войтуш
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
3-2-1-2
88
Хесус Фернандес
22
24
28
27
Бобоц
22
Раца
16
Мар Сигурйонссон
77
10
4-3-3
1
18
3
27
2
22
37
Бордеяну
8
77
Георгицэ
70
23
16
Мар Сигурйонссон
14
Кырнац
14
Кырнац
16
Мар Сигурйонссон
10
41
41
10
8
88
88
8
70
19
19
70
23
19
Бус
19
Бус
23
2
17
17
2
77
Георгицэ
23
23
77
Георгицэ
Остались в запасе
Волунтари
Политехника Яссы
21
L. Crepulja
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
Главный тренер
Илие Поэнару
1
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
25
Якуб Войтуш
ЦФ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
21
L. Crepulja
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
Остались в запасе
1
Ionuţ Ailenei
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
25
Якуб Войтуш
ЦФ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Волунтари - Политехника Яссы
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
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Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
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2016.03.30 21:47
4
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
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