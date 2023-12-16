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Аполлон - Неа Саламис Фамагуста

16.12.2023, Суббота, 00:00 мск Кипр. Первый Дивизион, 15 тур Аполлон - Неа Саламис Фамагуста
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Матч еще не начался
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
2 тур
27 августа, воскресенье 20:00 Неа Саламис Фамагуста Аполлон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пафос 1 1 0 0 3:0 +3 3
2. Анортосис 1 1 0 0 3:1 +2 3
3. АПОЭЛ 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Отеллос Афиену 1 0 1 0 1:1 0 1
5. Аполлон 1 0 1 0 1:1 0 1
6. Арис 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Докса Катокопиас 0 0 0 0 0:0 0 0
8. АЕЛ 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Неа Саламис Фамагуста 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Омония 0 0 0 0 0:0 0 0
11. АЕК 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Этникос 1 0 0 1 1:3 -2 0
13. АЕЗ Закакиу 1 0 0 1 0:2 -2 0
14. Кармиотисса 1 0 0 1 0:3 -3 0
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