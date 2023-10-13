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Южная Корея - Тунис

13.10.2023, Пятница, 00:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Южная Корея - Тунис
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Матч еще не начался
Товарищеские матчи. Сборные 2014

28 мая, среда 15:00 Южная Корея 0:1 Тунис
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