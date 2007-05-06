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Судьи
Главный судья:
Александр Евстигнеев (Королёв, Московская область)

Ростов - ЦСКА

06.05.2007, Воскресенье, 19:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Россия. Премьер-лига, 8 тур Ростов - ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
28 октября, суббота 00:00 Ростов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июля, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
30 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Ростов
13 тур
25 июня, суббота 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
12 тур
13 августа, вторник 00:00 Ростов 3:2 ЦСКА
19 тур
9 августа, пятница 00:00 ЦСКА 5:1 Ростов
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Ростов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
10 тур
27 мая, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Ростов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Ростов
12 тур
17 июня, среда 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
14 тур
18 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 1996
28 тур
19 сентября, четверг 00:00 Ростов 0:5 ЦСКА
11 тур
8 мая, среда 00:00 ЦСКА 4:2 Ростов
Чемпионат России 1995
27 тур
30 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
4 тур
1 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Чемпионат России 1993
25 тур
27 августа, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Ростов
10 тур
6 мая, четверг 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 8 тур
8 ноября, воскресенье 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Первый этап, 3 тур
10 сентября, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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