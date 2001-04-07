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Алания - Крылья Советов

07.04.2001, Суббота, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Чемпионат России, 4 тур Алания - Крылья Советов
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Алания
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Алания 4:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
25 тур
25 сентября, суббота 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 0:3 Алания
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Алания 5:0 Крылья Советов
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:2 Алания
Чемпионат России 1997
21 тур
2 августа, суббота 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
4 тур
5 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:3 Алания
Чемпионат России 1996
18 тур
24 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Алания
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Алания 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
23 тур
30 августа, среда 00:00 Алания 1:1 Крылья Советов
13 тур
28 июня, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Алания
Чемпионат России 1994
23 тур
11 сентября, воскресенье 00:00 Алания 0:0 Крылья Советов
13 тур
18 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Алания
Чемпионат России 1993
21 тур
20 июля, вторник 00:00 Крылья Советов 1:1 Алания
5 тур
3 апреля, суббота 00:00 Алания 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 9 4 56:30 +26 60
2. Локомотив 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Зенит 30 16 8 6 52:35 +17 56
4. Торпедо М 30 15 7 8 53:42 +11 52
5. Крылья Советов 30 14 7 9 38:23 +15 49
6. Сатурн 30 13 8 9 45:22 +23 47
7. ЦСКА 30 12 11 7 39:30 +9 47
8. Сокол 30 12 5 13 31:42 -11 41
9. Динамо М 30 10 8 12 43:51 -8 38
10. Ротор 30 8 8 14 38:42 -4 32
11. Алания 30 8 8 14 31:47 -16 32
12. Ростов 30 8 8 14 29:43 -14 32
13. Анжи 30 7 11 12 28:34 -6 32
14. Москва 30 7 10 13 22:35 -13 31
15. Факел 30 8 4 18 30:53 -23 28
16. Черноморец Нв 30 5 8 17 19:54 -35 23
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